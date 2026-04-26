Blitz nei locali oltre 300 persone a una festa abusiva | raffica di sanzioni

Nella serata di sabato 18 aprile, le forze dell'ordine hanno condotto controlli in tre locali tra Udine e Pagnacco su ordine del questore. Durante le verifiche, sono state identificate oltre 300 persone presenti a una festa considerata abusiva. Sono state emesse numerose sanzioni amministrative e sono state riscontrate irregolarità in un locale da ballo, un ristorante etnico e una scuola di ballo.

Controlli amministrativi interforze in tre attività tra Udine e Pagnacco. Nella serata di sabato 18 aprile, su disposizione del questore di Udine, Pasquale de Lorenzo, sono stati verificati un locale da ballo in città, un ristorante etnico in borgo Stazione e una scuola di ballo a Pagnacco, dove.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Macerata: blitz notturno, 3 sanzioni per festa abusivaUn blitz notturno tra musica e sanzioni La lunga per Villa Potenza, a Macerata, ha fatto da sfondo a una serata che avrebbe dovuto essere festosa, ma... Controlli della polizia a Giarre, blitz nei locali e in una residenza per anziani: sanzioni per 42 mila euroUna mirata operazione di controllo è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla task force coordinata dalla polizia nell’ambito di uno specifico piano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Controlli della polizia a Giarre, blitz nei locali e in una residenza per anziani: sanzioni per 42 mila euro; Catania, Blitz nei locali: lavoro nero e cibo non tracciato, 50mila euro di multe; Blitz da Cavalletti, tre arresti per furto di energia elettrica. Nei guai l'impero dei Delle Fave; Roma, blitz da Cavalletti e Ricci: arresti per furto di energia elettrica, 10 locali chiusi e multa di 272 mila euro. Movida e sicurezza, blitz nei locali. Oltre trentamila euro di multe. Venti giorni di chiusura a un barUn bar del centro è stato chiuso per venti giorni dalla Polizia di Stato dopo un episodio drammatico che ha lasciato clienti feriti e cittadini sgomenti. Il locale, già teatro di numerose liti tra ... ilgiorno.it Colleferro, blitz dei Carabinieri nella movida: locali sospesi, lavoratori in nero e cocaina sequestrataColleferro, controlli dei Carabinieri nella zona movida: verifiche nei locali, stop a lavoro nero, droga sequestrata e posti di blocco sulle strade. ilquotidianodellazio.it Le telecamere mostrano il blitz del 31enne californiano che ha sparato alla cena di gala con i giornalisti e la reazione della sicurezza - facebook.com facebook Il blitz di Meloni: eliminati i vincoli per raddoppiare 4 gasdotti esteri. Più import da Libia, Azerbaigian e Algeria. @salvini_giacomo x.com