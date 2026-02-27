Oltre 200 persone alla Canottieri per la festa dell’atletica campana Presentato il libro di Rino Manzo

Oltre 200 persone hanno partecipato alla festa dell’atletica campana organizzata presso la Canottieri, durante la quale è stato presentato il libro di Rino Manzo intitolato “100+anni di storia e...”. L’evento ha riunito appassionati e sportivi, celebrando la tradizione atletica della regione e rendendo omaggio alla storia di questa disciplina. La serata ha visto interventi e momenti di condivisione tra i presenti.

Una grande festa dello sport e della memoria ha segnato la presentazione di "100+anni di storia e statistiche dell'atletica in Campania", volume scritto da Rino Manzo, dirigente sportivo...

