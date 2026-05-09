Cosmari ha presentato ricorso in Cassazione per opporsi a una richiesta di risarcimento di 200 mila euro. La società cerca di bloccare il pignoramento dei propri conti correnti, mentre si confronta con le limitazioni imposte dalla riforma Cartabia che complicano il suo ricorso. La vicenda riguarda una disputa legale tra l’azienda e una parte creditrice, con l’obiettivo di trovare soluzioni per evitare il blocco dei fondi.

? Punti chiave Come può Cosmari evitare il pignoramento dei conti correnti?. Perché la riforma Cartabia ostacola il ricorso della società?. Chi rischia di pagare per l'annullamento del concorso?. Quali sono le conseguenze per i fondi dei cittadini?.? In Breve Ricorso mira a ridurre i 200mila euro stabiliti dalla Corte di Appello di Ancona.. Pierantoni ha già notificato il precetto per evitare i tempi della Cassazione.. La riforma Cartabia limita i poteri della Suprema Corte per la doppia conforme.. Il mancato pagamento espone Cosmari al pignoramento dei conti correnti da parte del manager.. Il consiglio di amministrazione di Cosmari srl ha deciso di impugnare la sentenza della Corte di Appello di Ancona davanti alla Cassazione, per bloccare il versamento di circa 200mila euro a Roberto Pierantoni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosmari ricorre in Cassazione: stop al risarcimento da 200mila euro

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