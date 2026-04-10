Presunti illeciti sui fondi agricoli la Cassazione conferma il dissequestro di oltre 200mila euro a una ditta di Cesarò

La Corte di Cassazione ha confermato il dissequestro di più di 200.000 euro a una ditta di Cesarò e di oltre 240.000 euro a un’imprenditrice agricola coinvolta in un’indagine sui presunti illeciti legati ai fondi europei destinati al settore agro-zootecnico. Le somme erano state sequestrate nell’ambito di un procedimento giudiziario che riguarda la gestione di finanziamenti pubblici per l’agricoltura.

Confermato il dissequestro di oltre 240mila euro all'imprenditrice agricola Maria Teresa Leanza, coinvolta nell’inchiesta sui presunti illeciti nella gestione dei fondi europei destinati al settore agro-zootecnico. Ieri la seconda sezione della corte di Cassazione ha infatti dichiarato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Presunti illeciti sui contributi agricoli, il giudice annulla sequestro preventivoÈ stato annullato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di Maria Teresa Leanza, imprenditrice agricola di Cesarò, coinvolta... Sicilia, truffa sui fondi agricoli: sequestri di beni per oltre 1,4 milioni di euroNelle province di Messina ed Enna, i carabinieri del reparto Tutela agroalimentare hanno eseguito un sequestro di beni per un valore superiore a 1,4... Temi più discussi: Presunti fondi ad Hamas: Cassazione rimette in discussione arresto Hannoun; Procura europea Eppo chiede revoca immunità per undici deputati greci; Grande Carro: frode sui fondi agricoli, reati prescritti per i colletti bianchi. Il Tribunale di Foggia chiude il processo; Ilaria Salis sotto accusa: Fdi chiede chiarezza su fondi europei e collaboratore. Presunti fondi ad Hamas: Cassazione rimette in discussione arresto HannounÉ arrivato in serata il verdetto atteso da mesi nell’inchiesta genovese sui presunti finanziamenti ad Hamas attraverso associazioni di solidarietà palestinese. I due ricorsi presentati dalla Procura d ... primocanale.it George Soros dietro una rete globale di potere? | Farwest sui presunti fondi a gruppi legati al terrorismoGeorge Soros filantropo o a capo di una rete globale di potere? Farwest indaga sui presunti fondi del miliardario a gruppi legati al terrorismo ... ilsussidiario.net Serie D nel caos: scommesse e presunti illeciti, ecco chi rischia grosso - facebook.com facebook Parigi, Nicolas Sarkozy in aula per il processo d'appello sui presunti finanziamenti illeciti dalla Libia per la campagna presidenziale. L'ex presidente francese atteso sul banco dei testimoni, presente anche la moglie Carla Bruni. x.com