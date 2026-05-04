Ulisse - Il piacere della scoperta Alberto Angela torna su Rai 1 la puntata dedicata a New York

Stasera su Rai 1 torna Alberto Angela con una puntata dedicata a New York. Il programma si concentrerà sui principali simboli della città, come i grattacieli, i taxi gialli e Broadway. Verranno mostrati alcuni attori, registi e cantanti legati alla scena culturale e artistica locale. La trasmissione offrirà una panoramica dei luoghi più rappresentativi e delle attività che caratterizzano la metropoli.

È tutto pronto per il grande ritorno di uno dei programmi più amati della televisione italiana: stasera, lunedì 4 maggio, riparte su Rai 1 la nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta. Al timone dell'esplorazione ritroviamo ovviamente Alberto Angela, che ci guiderà attraverso un ciclo di quattro puntate monotematiche dedicate a luoghi e figure che hanno segnato la storia e la cultura mondiale. Il viaggio di quest'anno toccherà mete straordinarie: dalla modernità vibrante degli Stati Uniti al fascino millenario del Giappone (tra samurai e manga), passando per l'intrigo storico di Lucrezia Borgia, fino a svelare i segreti sotterranei e meno noti di Parigi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ulisse - Il piacere della scoperta, Alberto Angela torna su Rai 1 la puntata dedicata a New York Notizie correlate Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna con una puntata speciale su Rai 1. Alberto Angela torna nella Galleria Borbonica per "Ulisse, il piacere della scoperta"“Oggi è andata così! Alberto Angela per la quinta volta in Galleria Borbonica per una nuova puntata di Ulisse”, è il post con il quale Gianluca... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il ritorno di Ulisse, il piacere della scoperta; Tutte le canzoni che vedremo stasera in Sulle note di New York, prima puntata di Ulisse Il piacere della scoperta 2026; Alberto Angela torna con Ulisse: anticipazioni sulle nuove puntate del programma; Ulisse, Alberto Angela (ancora senza contratto) ci guida in un viaggio indimenticabile a New York. «Ulisse: il piacere della scoperta» in tv: puntate, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapereLa nuova stagione del programma di Alberto Angela parte lunedì 4 maggio in prima serata su Rai 1 con «Sulle note di New York» ... corriere.it Ulisse, il piacere della scoperta presenta Sulle note di New York: le anticipazioniUn modo speciale per entrare nell’anima di una città è quello di seguirne la melodia delle canzoni, e con questo spirito Rai 1 presenta una nuova edizione di Ulisse - Il piacere della scoperta, con ... today.it Che Tempo Che Fa. . “Questo taxi si è fermato con la gente che iniziava a suonare…” - Alberto Angela a Che Tempo Che Fa - facebook.com facebook - @astro_luca e @albertoangela a #CTCF x.com