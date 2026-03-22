È stato avvistato ieri mattina all’Arena G.Piccolo di Cercola mentre osservava la partita di Primavera 1 tra Napoli e Genoa. Un match purtroppo sfortunato per gli azzurrini, usciti sconfitti e ora in piena zona playout. Una sfida che però è servita ai ragazzi di mister Rocco per mettersi in mostra davanti all’allenatore dei grandi. Un messaggio importante dato da Antonio Conte e non solo per il presente. D’altronde alcuni degli azzurrini hanno già mosso i primi passi tra i grandi, ‘sfruttando’ i tanti infortuni che quest’anno hanno colpito duramente il Napoli. Emmanuele De Chiara, Francisco Barido, Vincenzo Prisco e David Spinelli sono coloro che hanno già strappato una convocazione con Conte, con i primi tre coinvolti anche nel viaggio in Arabia dello scorso dicembre e conseguente successo in Supercoppa italiana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte a Cercola con un obiettivo chiaro: in gioco anche il suo futuro

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