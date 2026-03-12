Luciano Moggi, intervistato da Tmw, ha commentato il futuro di Antonio Conte, affermando che secondo lui l’allenatore rimarrà a Napoli anche l’anno prossimo. Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha espresso questa convinzione, sottolineando la sua opinione sulla situazione attuale di Conte senza entrare in dettagli o motivazioni. La sua previsione si basa sulla sua analisi delle dinamiche attuali.

Intervistato da Tmw, Luciano Moggi ha parlato anche del futuro di Antonio Conte. L’ex dirigente di Napoli e Juventus lo vede ancora legato alla panchina partenopea. I dettagli. Le parole di Moggi su Conte. Dove vede Antonio l’anno prossimo? “A Napoli.” Sicuro? “Si. Quest’anno ha avuto tanti calciatori infortunati: da De Bruyne ad Anguissa passando per Lukaku. Quando hai questi assenti devi fare di necessità virtù.” Sulla Fiorentina “Si salverà, e ci sarebbe riuscita anche senza comprare calciatori a gennaio. Andranno giù Pisa e Verona. L’altra? Potrebbe essere la Cremonese.” Leggi anche: Napoli-Lecce, Conte per la storia: con una vittoria arriverebbe a 600 punti in Serie A (Corsport) L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Moggi: "Per me Conte rimarrà a Napoli anche l'anno prossimo"

