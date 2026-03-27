Sabato 28 e domenica 29 marzo, presso la Fabbrica del Vapore di Milano, si svolgeranno due giorni di eventi dedicati al settore musicale e dello spettacolo. Durante l’evento, saranno organizzati workshop, masterclass e talk rivolti a chi desidera approfondire le proprie conoscenze in questi ambiti. L’iniziativa è promossa da Schoolvision e si svolge in un luogo storico della città.

Sabato 28 e domenica 29 marzo la Fabbrica del Vapore di Milano ospiterà due giorni di workshop, masterclass e talk per tutti gli appassionati del mondo della musica e dello spettacolo. L’evento, organizzato da SchoolVision, unisce didattica, laboratorio e confronto diretto con professionisti del settore.Pensata come un’esperienza intensiva aperta a giovani interessati ad approfondire competenze artistiche e professionali, durante le due giornate i partecipanti avranno la possibilità di indagare diversi aspetti della filiera musicale: scrittura, produzione, performance e comunicazione. In programma attività pratiche, lavoro di gruppo e momenti di confronto con esperti del settore, con l’obiettivo di offrire una visione concreta delle dinamiche dell’industria creativa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Schoolvision apre le porte delle sue masterclass a Milano: due giorni formazione sul mondo della musica

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