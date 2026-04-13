Il Conservatorio apre le porte | torna l’Open Week tra musica e formazione

Dal 13 al 18 aprile si svolge la seconda edizione dell’Open Week al Conservatorio Nicolini, che riapre le sue aule e sale al pubblico. L’iniziativa, che segue il successo della prima edizione, permette a studenti e interessati di visitare le strutture e conoscere da vicino l’offerta formativa del conservatorio. Durante questa settimana, vengono organizzati eventi e incontri dedicati alla musica e alla formazione musicale.

Seconda Open Week per il Conservatorio Nicolini, che dal 13 al 18 aprile torna ad aprire le proprie aule e sale al pubblico, dopo il successo della prima edizione. L’iniziativa permette di entrare nel vivo della vita accademica e artistica dell’istituto, coinvolgendo studenti, appassionati e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Il Conservatorio Vecchi-Tonelli apre le porte alla formazione professionale con "Innovazione Classica"Innovazione Classica è un progetto del Conservatorio Vecchi - Tonelli realizzato in collaborazione con L'Arte del Successo, scuola di formazione e... Il Conservatorio Alessandro Scarlatti apre le porte alla cittadinanza: open day domenica per presentare le attivitàIl Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo apre le sue porte a tutta la cittadinanza con l’Open Day dedicato alle giovani leve e a tutti gli...