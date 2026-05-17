Fermin Aldeguer | Difficile gareggiare quando il tuo compagno è in ospedale

Il Gran Premio della Catalogna 2026, sesto evento del campionato mondiale di motociclismo, si è concluso con la vittoria di Fabio Di Giannantonio. Durante la gara, Fermin Aldeguer ha dichiarato che è stato difficile competere con il pensiero che il suo compagno di squadra si trovava in ospedale. La corsa si è svolta su un circuito noto per le sue curve tecniche e ha visto vari piloti impegnati in battaglie serrate fino all’arrivo.

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Si conclude con la vittoria di Fabio Di Giannantonio il Gran Premio della Catalogna 2026, sesto appuntamento del Motomondiale. Al termine di una gara infinita, interrotta per due volte a causa di due cadute, il centauro italiano è stato il più abile a sfruttare l’ultima ripartenza nel migliore dei modi, assicurandosi il secondo successo in top class. Il portacolori del VR46 Racing Team, nonostante la caduta causata dal problema tecnico di Acosta, è riuscito nel finale ad avere la meglio sulla Honda di Joan Mir (Honda). Completa il podio la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer. Lo spagnolo ha così commentato la sua gara ai microfoni di Sky Sport: “Giornata difficile, è stato duro gareggiare quando il tuo compagno di squadra è in ospedale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fermin Aldeguer: “Difficile gareggiare quando il tuo compagno è in ospedale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Valentino Rossi sceglie Fermin Aldeguer per VR46 dopo il rifiuto di Pedro Acosta. Leggi anche: Il trasferimento di Fermin Aldeguer a VR46 nel 2027 potrebbe complicare i rapporti con Ducati. La rimonta di Aldeguer evita un weekend negativo per il Team GresiniPartito diciannovesimo, Fermin Aldeguer ha chiuso il Gran Premio di Francia di MotoGP in nona posizione. La rimonta dello spagnolo è stata l'unica nota lieta del fine settimana di Le Mans, per il Team ... ravennawebtv.it Aldeguer rovina il ritorno di Marc Marquez sulla Ducati: brutto incidente, si deve operareLa notizia arriva nel pomeriggio e gela il paddock: Fermin Aldeguer si è fratturato la diafisi del femore sinistro durante un allenamento privato sul circuito Aspar di Guadassuar, vicino Valencia. Il ... fanpage.it