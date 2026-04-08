Nel 2027, Fermin Aldeguer passerà da Gresini a VR46, un cambio che ha suscitato alcune preoccupazioni riguardo ai rapporti tra VR46 e Ducati. La decisione del pilota di cambiare squadra ha attirato l’attenzione nel mondo delle corse, dove le alleanze tra team e costruttori sono spesso decisive. La mossa segna un momento importante nel panorama delle competizioni motociclistiche, con possibili ripercussioni nelle relazioni tra le aziende coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il recente trasferimento di Fermin Aldeguer dal team Gresini a VR46 per la stagione MotoGP 2027 ha catturato l’attenzione all’interno del paddock. Questa decisione di Ducati potrebbe avere ripercussioni più ampie rispetto a quanto inizialmente previsto, suscitando interrogativi su dinamiche interne e strategie future. Aldeguer, giovane talento spagnolo, aveva trovato stabilità e successo con Gresini, dove nel 2025 ha conquistato il titolo di Rookie of the Year, registrando una vittoria e tre podi. L’intesa con il team sembrava forte in vista della stagione 2026, ma la scelta della Ducati di spostarlo a VR46 ha sconvolto le aspettative. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il trasferimento di Fermin Aldeguer a VR46 nel 2027 potrebbe complicare i rapporti con Ducati.

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Desmo Auguri a Fermin Aldeguer (Murcia, 5 aprile 2005) #MotoGP #Ducati #Forzaducati - facebook.com facebook

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