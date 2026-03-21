Valentino Rossi sceglie Fermin Aldeguer per VR46 dopo il rifiuto di Pedro Acosta

Valentino Rossi ha deciso di inserire Fermin Aldeguer nel team VR46 per la stagione 2027. La scelta arriva dopo che Pedro Acosta ha rifiutato di unirsi alla squadra. Aldeguer, pilota spagnolo, è stato annunciato come nuovo membro del team per il prossimo anno, rafforzando la formazione di Rossi. La decisione si è resa necessaria dopo l’esclusione di Acosta dalla rosa dei candidati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fermin Aldeguer è pronto a unirsi al team VR46 per la stagione MotoGP 2027, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Il giovane pilota continuerà a rappresentare il marchio Ducati, ma assumerà un ruolo più prominente all’interno di uno dei team satellite. Questa mossa segna un momento cruciale nella carriera di Aldeguer, riconosciuto come uno dei talenti più promettenti del motociclo. Dopo un periodo di incertezze, VR46 sembra essere sulla buona strada per rinnovare la sua collaborazione con Ducati. L’ingresso di Aldeguer nel team è considerato un fattore decisivo per finalizzare l’accordo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Valentino Rossi sceglie Fermin Aldeguer per VR46 dopo il rifiuto di Pedro Acosta. Articoli correlati Leggi anche: Pedro e Fermin, i top baby. Il talento unico di Acosta . Aldeguer darà noia ai big Aldeguer firma Ducati: il futuro VR46 e l’incertezza GresiniIl 20 marzo 2026 segna un punto di svolta per il futuro del pilota spagnolo Fermin Aldeguer, che ha raggiunto un accordo con Ducati per unirsi al...