Verso Juventus-Milan | allarme Yildiz e Thuram Il bollettino medico da Torino

In vista della partita tra Juventus e Milan, il club bianconero ha comunicato le condizioni di Yildiz e Thuram, che hanno subito infortuni. La squadra sta preparando la sfida alla Continassa, dove si stanno svolgendo gli allenamenti. La partita rappresenta un momento importante per le due società, con la Juventus che si sta concentrando sulla condizione dei propri giocatori in vista di questa sfida decisiva.

La Juventus ha avviato la preparazione alla Continassa per il big match contro il Milan, scontro diretto decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. Lo staff tecnico bianconero deve tuttavia gestire le condizioni precarie di tre elementi cardine della rosa, impegnati in programmi di lavoro differenziato a seguito della sfida contro il Bologna. Sotto osservazione medica è finito Kenan Yildiz. Il talento turco è alle prese con un’ infiammazione al ginocchio sinistro, fastidio che ne ha limitato l’impiego nell’ultimo turno di campionato. Sebbene lo staff sanitario filtri ottimismo per il suo recupero in vista di domenica, Yildiz sta svolgendo sedute personalizzate per evitare sovraccarichi; la sua disponibilità per una maglia da titolare dipenderà esclusivamente dalle risposte atletiche dei prossimi due giorni.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Verso Juventus-Milan: allarme Yildiz e Thuram. Il bollettino medico da Torino Notizie correlate Infortunati Juventus, le ultime sulle condizioni di Thuram e Yildiz: cosa filtra verso la sfida col BolognaCalciomercato Lazio, clamoroso retroscena per i biancocelesti! Lotito aveva in pugno Olise: tutti i dettagli Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho... Verso Milan-Juventus, ottime notizie per Spalletti: tornano Yildiz e…La Juventus di Luciano Spalletti si prepara a giocarsi il rush finale per centrare un posto in Champions League. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A, Juve e Milan accelerano verso la Champions; Verona-Milan, Allegri in ansia: Leao in diffida e allarme squalifiche verso la Juve; Milan-Leao, perché un addio sarebbe meglio per tutti; Milan-Juventus: da Holm a Vlahovic, chi rientra e chi no. Verso Milan-Juve, cauto ottimismo per il recupero di VlahovicManca sempre meno al big match di domenica sera tra Milan e Juventus che si giocherà a Milano San Siro alle ore 20:45. Gara fondamentale per ambe le squadre per quanto riguarda la ... milannews.it Juve: Yildiz, Thuram e Holm lavorano a parte verso il MilanNel video le ultime notizie dall'allenamento della Juve in vista della sfida contro il Milan, in programma domenica 26 aprile alle 20:45. Continuano a lavorare a parte Kenan Yildiz, Khephren Thuram ed ... sport.sky.it #Juventus, oggi la ripresa verso il #Milan: attesa per #Yildiz, #Vlahovic e #Holm #MilanPress x.com Juventus, escluse lesioni per Holm: le sue condizioni verso il Milan - facebook.com facebook