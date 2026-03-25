Storie appese a un filo | spettacolo di marionette e divertimento per bambini alle Maioliche

Domenica 29 marzo, alle ore 16.00, le Maioliche ospitano uno spettacolo di marionette intitolato “Storie appese a un filo”. L’evento, rivolto principalmente ai bambini, trasforma il luogo in un teatro di fantasia con personaggi, racconti e elementi di magia. L’iniziativa si svolge in un ambiente che si presta a momenti di intrattenimento e divertimento per famiglie e bambini.

Domenica 29 marzo, dalle 16.00, Le Maioliche si trasformano in un piccolo teatro di fantasia. Con “Storie appese a un filo” ti aspetta uno spettacolo di marionette capace di incantare grandi e piccoli tra personaggi, racconti e tanta magia. Durante il pomeriggio i bambini potranno divertirsi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - “Storie appese a un filo”: spettacolo di marionette e divertimento per bambini alle Maioliche Articoli correlati Leggi anche: “3D Experience alle Maioliche”: laboratorio creativo per bambini e ragazzi a tema Wonderland Leggi anche: “L’ora del tè nel Paese delle Meraviglie”: alle Maioliche laboratorio e giochi per bambini Contenuti e approfondimenti su Storie appese Argomenti discussi: Storie appese a un filo: spettacolo di marionette e divertimento per bambini alle Maioliche; Far appassire l’uva in Valpolicella potrebbe diventare patrimonio Unesco. Ecco di che si tratta.