I giovani si prendono cura della città | l’iniziativa nel quartiere Nicolosi

Sabato 14 marzo, i giovani del quartiere Nicolosi si riuniscono per una giornata di pulizia. L’evento viene organizzato da Fare Giovani Latina e coinvolge i residenti del quartiere, uno dei più centrali e popolosi della città. L’iniziativa ha come obiettivo principale la cura degli spazi pubblici, con i giovani che si impegnano attivamente in questa attività di riqualificazione urbana.

Organizzata per sabato 14 marzo da Fare Latina Giovani una giornata di pulizia straordinaria in uno dei quartieri storici più belli della città L’iniziativa nasce dall’impegno diretto dei ragazzi del movimento e, in particolare, di Davide Luzzi, referente di Fare Latina Giovani per il Nicolosi, che proprio in questo quartiere vive e conosce da vicino le potenzialità ma anche le criticità quotidiane del rione. “Il Nicolosi rappresenta una realtà importante per la città di Latina: un quartiere storico, centrale e caratterizzato negli anni da una forte presenza multiculturale, oggi al centro di progetti e importanti interventi di riqualificazione urbana e sociale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

