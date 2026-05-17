Feltre | 1,1 milioni per lo sport nuovi campi e spogliatoi in arrivo

A Feltre sono stati stanziati 1,1 milioni di euro destinati allo sport, con l’obiettivo di realizzare nuovi campi e spogliatoi. Nei prossimi mesi, alcuni quartieri riceveranno i primi interventi concreti grazie a questi fondi. In particolare, i lavori riguarderanno le strutture sportive nelle frazioni e gli spazi dedicati ai giovani di Vellai. Le operazioni prevedono la costruzione e il miglioramento di impianti esistenti, con l’intento di ampliare le opportunità per gli sportivi locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Quali frazioni riceveranno i primi interventi concreti con questi fondi?. Come verranno utilizzati i nuovi spazi per i giovani di Vellai?. Chi coordinerà i lavori tra il Comune e la Provincia?. Perché lo sport è considerato fondamentale per fermare lo spopolamento?.? In Breve Accordo firmato il 17 maggio tra Comune di Feltre e Fondo Comuni Confinanti.. Interventi previsti a Celarda per spogliatoi e a Vellai per manto sintetico.. Risorse tratte dalla programmazione strategica pluriennale 2019-2027 per le aree montane.. Dario Bond coordina il progetto per contrastare lo spopolamento nelle frazioni locali.. Il Comune di Feltre riceve oltre un milione di euro per la riqualificazione delle aree sportive locali, grazie a una convenzione firmata questo 17 maggio con il Fondo Comuni Confinanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Feltre: 1,1 milioni per lo sport, nuovi campi e spogliatoi in arrivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marina di Candeli, maxi restyling . In arrivo nuovi spogliatoi e dehorsdi Manuela Plastina Al via l’atteso restyling dell’impianto sportivo comunale di Marina di Candeli, con lavori divisi in due momenti diversi per non... Basilicata, 18 milioni per lo sport: nuovi impianti e rigenerazioneL’impegno della Giunta Bardi per il rilancio dello sport lucano si concretizza attraverso un piano strutturato di interventi sugli impianti e la...