Marina di Candeli maxi restyling In arrivo nuovi spogliatoi e dehors

È iniziato il restyling dell’impianto sportivo comunale di Marina di Candeli, che prevede lavori in due fasi distinte per garantire la continuità delle attività del circolo. Tra le modifiche previste, ci sono la realizzazione di nuovi spogliatoi e dehors. I lavori sono stati avviati di recente e si estenderanno nel tempo senza interrompere completamente le attività sportive in corso.

di Manuela Plastina Al via l’atteso restyling dell’impianto sportivo comunale di Marina di Candeli, con lavori divisi in due momenti diversi per non interrompere mai l’attività del circolo. Il Comune ha investito ulteriori 450 mila euro per ultimare la sistemazione del centro sportivo, dopo il rifacimento dei tre campi e dell’impianto di illuminazione a Led. "Dopo questi nuovi interventi, aumenteranno i servizi e gli spazi dedicati alle attività sportive e sociali – dice il sindaco Francesco Pignotti -. Diventerà più moderno, accogliente, attrattivo, oltre che più efficiente sul piano energetico. Un’oasi di sport e aggregazione lungo l’Arno, punto di riferimento per tanti sportivi e appassionati".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marina di Candeli, maxi restyling . In arrivo nuovi spogliatoi e dehors Notizie correlate Marina di Candeli, maxi restyling per il circolo del tennis: nuovi spogliatoi e dehorIl Comune di Bagno a Ripoli ristrutturerà completamente il circolo del tennis di Marina di Candeli (sull’Arno) con un investimento complessivo di... Leggi anche: Restyling campo sportivo. Obiettivo: nuovi spogliatoi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Marina di Candeli, maxi restyling per il circolo del tennis: nuovi spogliatoi e dehor; Marina di Candeli, maxi restyling . In arrivo nuovi spogliatoi e dehors; Marina | via i blocchi ai parcheggi del Lagora per i soci del circolo. Marina di Candeli, maxi restyling per il circolo del tennis: nuovi spogliatoi e dehorInvestimento comunale da circa 450mila euro: lavori in due lotti da avviare in autunno, con attenzione ad accessibilità, sostenibilità ed efficienza energetica ... firenzetoday.it Marina di Candeli cambia look 200mila euro per spogliatoi e ufficiNell’agosto del 2023 l’allora amministrazione comunale aveva già approvato uno stanziamento da 100 mila euro da variazione di bilancio per dare un nuovo look a Marina di Candeli. Ora a più di un anno ... lanazione.it Marina di Candeli: ristrutturazione completa (e un nuovo dehor) per il circolo del tennis. Lavori in due step: prima restyling di spogliatoi e servizi, poi la realizzazione della veranda (in legno e sostenibile). Dal Comune previsto investimento di circa 450mil - facebook.com facebook Marina di Candeli, maxi restyling per il circolo del tennis: nuovi spogliatoi e dehor x.com