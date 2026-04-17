Bernabò Bocca è stato confermato alla presidenza di Federalberghi, mantenendo così il suo ruolo di leader dell’associazione che rappresenta le imprese del settore turistico alberghiero. La riconferma è avvenuta durante un’assemblea plenaria, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle strutture associate. Bocca continuerà a guidare la federazione nel prossimo mandato, con l’obiettivo di affrontare le sfide del comparto e promuovere lo sviluppo del turismo nazionale.

Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, è stato riconfermato alla guida della federazione degli albergatori con i suoi 27mila associati: una scelta votata all'unanimità in occasione della 76a assemblea nazionale inaugurata oggi a Roma, presso il Salone delle Fontane all'Eur, e a cui domani è attesa anche la premier Giorgia Meloni. "Sentire la partecipazione di tutta la mia gente e, soprattutto, realizzare che ci sia ancora entusiasmo nell'avermi alla guida di una federazione importante come la nostra, mi dà la giusta carica per tenere testa a questa nomina - ha dichiarato a caldo Bocca - Considero un onore essere riconfermato in questo ruolo: grazie al consenso generale, resterò nella grande casa dell'ospitalità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Notizie correlate

Leggi anche: Lorenzo Coppola rieletto presidente di Federalberghi Capri

L’ombra della guerra in Iran sul turismo. Parla Bocca (Federalberghi)L'incertezza pesa sulle prenotazioni e il timore è che inizino le disdette, soprattutto dagli Stati Uniti.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Bocca rieletto presidente di Federalberghi, 'insieme verso il turismo del futuro'; Gioventù Nazionale Terni, Giovanni Alunni Pistoli eletto presidente provinciale; Si cuce la bocca in carcere: vuole scontare la pena in Libia.

Bocca nuovo presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria BasilicataRoberto Bocca è il nuovo presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Basilicata: rimarrà alla guida del Gruppo per il quadriennio 2025/2029. La Basilicata - ha sottolineato Bocca - vive una ... ansa.it

Bocca nuovo presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria BasilicataRoberto Bocca è il nuovo presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Basilicata. Classe 1993, Bocca è imprenditore della Li.bo, realtà leader nei servizi e nelle forniture per i settori ... rainews.it

Questa mattina si è tenuta l’assemblea per il rinnovo delle cariche di #ALIRoma Associazione Librai Italiani. L’assemblea ha rieletto all’unanimità Ilaria Milana, che ricoprirà la carica per i prossimi 5 anni affiancata dal nuovo consiglio direttivo. Congratul - facebook.com facebook