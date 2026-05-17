Fede e devozione Messina celebra Sant' Annibale Maria di Francia nell' anniversario della canonizzazione

A Messina si è svolta una giornata dedicata a Sant'Annibale Maria di Francia, in occasione dell'anniversario della sua canonizzazione. La celebrazione ha visto la benedizione delle gardenie e la distribuzione del pane preparato dal sacerdote. La manifestazione ha coinvolto i fedeli presenti, tra momenti di preghiera e rievocazioni della vita del santo. La giornata ha rappresentato un'occasione per rivivere le tradizioni legate alla devozione e per rafforzare i legami con la comunità religiosa locale.

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