Fede e devozione Messina celebra Sant' Annibale Maria di Francia nell' anniversario della canonizzazione
A Messina si è svolta una giornata dedicata a Sant'Annibale Maria di Francia, in occasione dell'anniversario della sua canonizzazione. La celebrazione ha visto la benedizione delle gardenie e la distribuzione del pane preparato dal sacerdote. La manifestazione ha coinvolto i fedeli presenti, tra momenti di preghiera e rievocazioni della vita del santo. La giornata ha rappresentato un'occasione per rivivere le tradizioni legate alla devozione e per rafforzare i legami con la comunità religiosa locale.
Una giornata intensa vissuta tra fede e devozione, tra il miracolo delle gardenie benedette e la distribuzione del pane di Padre Francia, tra tradizione e rinnovamento. Si sono conclusi ieri in serata, con l'accensione delle luminarie e lo spettacolo dei fuochi, i festeggiamenti in memoria del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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