Messina celebra Sant’Annibale Maria Di Francia | presentazione libro e meditazione quaresimale

A Messina, la Basilica Santuario di Sant’Antonio si prepara a due giorni di eventi dedicati a Sant’Annibale Maria Di Francia, in vista del primo centenario della sua morte, previsto per il 1° giugno 2026. Durante le giornate, verrà presentato un nuovo libro e si terrà una meditazione quaresimale. L’evento coinvolge membri della comunità religiosa e cittadini interessati alla figura del santo.

La Basilica Santuario di Sant’Antonio di Messina si prepara a due giorni di eventi in vista del I° Centenario della morte di Sant’Annibale Maria Di Francia, che si aprirà il 1° giugno 2026. Oggi, sabato 7 marzo alle ore 18.45 sarà presentato il libro di Padre Angelo Sardone, “Annibale Maria Di Francia, declinazione della santità”. Pubblicato da Rogate nel 2025 e composto da 306 pagine, il volume ripercorre sette anni di studi sul santo messinese e sul suo carisma, offrendo una lettura che coniuga storia e spiritualità. Attraverso saggi e prefazioni, Sardone illustra come l’eredità del Padre degli orfani e dei poveri continui a influenzare storici, membri della comunità rogazionista e appassionati di cultura religiosa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

