FC 26 TORNA EL NIÑO | ARRIVA LA SBC DI FERNANDO TORRES CON DOPPIO 5 STELLE
EA Sports ha reso disponibile una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Fernando Torres, che torna in versione FUT Birthday con una SBC. La scheda speciale del giocatore, che ha militato in diverse squadre di alto livello, presenta due versioni con cinque stelle di skill move. Questa iniziativa permette ai giocatori di ottenere un’icona del calcio in una versione aggiornata e potenziata, aggiungendo un elemento strategico alle sfide di gioco. La SBC è accessibile a chi completa determinati obiettivi in modalità FUT.
Un’icona intramontabile per il tuo attacco. EA Sports ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Fernando Torres in versione FUT Birthday. Con una valutazione di 90 OVR e il devastante upgrade alle 5 stelle mosse abilità e 5 stelle piede debole, lo storico bomber spagnolo si candida a essere il nuovo punto di riferimento offensivo per moltissimi club. Scopriamo requisiti e costi della sfida. Ci sono giocatori capaci di fare la differenza solo grazie al “body type” e alle animazioni uniche in game, e Fernando Torres (90 OVR) è uno di questi. La versione FUT Birthday risolve l’unico vero limite storico di questa carta, regalandogli la perfezione tecnica del 5 5. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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