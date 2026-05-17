FC 26 TORNA EL NIÑO | ARRIVA LA SBC DI FERNANDO TORRES CON DOPPIO 5 STELLE

EA Sports ha reso disponibile una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Fernando Torres, che torna in versione FUT Birthday con una SBC. La scheda speciale del giocatore, che ha militato in diverse squadre di alto livello, presenta due versioni con cinque stelle di skill move. Questa iniziativa permette ai giocatori di ottenere un’icona del calcio in una versione aggiornata e potenziata, aggiungendo un elemento strategico alle sfide di gioco. La SBC è accessibile a chi completa determinati obiettivi in modalità FUT.

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