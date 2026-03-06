FC 26 SBC Max 89 FUT Birthday Team 1 Upgrade | Tenta il colpaccio con le stelle del compleanno!

EA Sports ha annunciato il rilascio di una sfida chiamata SBC Max. 89 FUT Birthday Team 1 Upgrade, dedicata ai giocatori che vogliono ottenere una delle carte speciali della prima squadra del compleanno. La sfida si inserisce nei festeggiamenti per il compleanno di Ultimate Team, offrendo ai giocatori l’opportunità di tentare il colpaccio con le stelle della squadra.

Mentre i festeggiamenti per il compleanno di Ultimate Team entrano nel vivo, EA Sports rilascia una sfida “tentatrice” che permette di ottenere una delle carte speciali della Squadra 1 FUT Birthday. Il limite di valutazione è fissato a 89 OVR, il che esclude i top assoluti ma include moltissime carte “meta” capaci di stravolgere il tuo team. Questa SBC è perfetta per chi ha molti doppioni di media valutazione nel club e vuole cercare la fortuna senza spendere troppo. Entrambe le sfide richiedono il modulo 4-4-2 (2) e restituiscono come premio intermedio un pacchetto con 2 giocatori non scambiabili. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

