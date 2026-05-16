FC 26 IL COLPACCIO DELLA LIGA F | SCOPRI LA SBC DI VICKY LÓPEZ TOTS MO
EA Sports ha annunciato il rilascio di una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Vicky López nella versione Menzioni d’Onore TOTS. La sfida riguarda la carta specializzata di questa calciatrice, che si distingue per la sua tecnica e velocità. La SBC permette ai giocatori di ottenere questa carta attraverso un sistema di sfide e obiettivi specifici. La disponibilità di questa versione speciale ha già suscitato interesse tra gli appassionati di FIFA.
Un uragano di tecnica e velocità per il tuo attacco. EA Sports ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Vicky López in versione Menzioni d’Onore TOTS. Con una valutazione di 93 OVR e una versatilità tattica praticamente unica nel gioco, la stellina del Barcellona si candida a essere il perfetto jolly offensivo per ogni rosa competitiva. Ecco l’analisi dei requisiti e della carta. Se cerchi un giocatore capace di spaccare le partite in due grazie all’agilità e a un’accelerazione bruciante, lo hai trovato. Vicky López (93 OVR) riceve un upgrade mostruoso che ne esalta le doti da funambola, rendendola letale sia come ala che come trequartista d’inserimento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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