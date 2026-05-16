La risposta di Fatah all’avanzata israeliana | ancora Abu Mazen

L’ottavo congresso di Fatah si sta concludendo a Ramallah, con il risultato di non aver provocato i cambiamenti attesi da alcuni membri e sostenitori, mentre altri si sono mostrati più scettici. La riunione si è svolta in un clima di attesa, ma le decisioni prese sembrano aver confermato lo stato attuale del partito senza introdurre novità significative. La conclusione di questo evento si inserisce nel quadro delle tensioni e delle dinamiche interne al movimento.

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