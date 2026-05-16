La risposta di Fatah all’avanzata israeliana | ancora Abu Mazen
L’ottavo congresso di Fatah si sta concludendo a Ramallah, con il risultato di non aver provocato i cambiamenti attesi da alcuni membri e sostenitori, mentre altri si sono mostrati più scettici. La riunione si è svolta in un clima di attesa, ma le decisioni prese sembrano aver confermato lo stato attuale del partito senza introdurre novità significative. La conclusione di questo evento si inserisce nel quadro delle tensioni e delle dinamiche interne al movimento.
Terra rimossa A quasi 90 anni rieletto presidente. Dimenticati i propositi di rinnovamento di quello che un tempo era il principale partito palestinese. Terra rimossa A quasi 90 anni rieletto presidente. Dimenticati i propositi di rinnovamento di quello che un tempo era il principale partito palestinese. L’ottavo congresso del partito Fatah a Ramallah si concluderà oggi senza gli scossoni auspicati alla vigilia da molti militanti e simpatizzanti, ma esclusi da altri, più scettici. Dieci anni dopo il settimo congresso, mentre la questione palestinese attraversa una delle fasi più decisive e drammatiche della sua storia, con Gaza distrutta,... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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