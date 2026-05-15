Cisgiordania congresso Fatah riconferma Abu Mazen come leader

In Cisgiordania si è tenuto il congresso di Fatah, il principale partito palestinese fondato da Arafat. Durante l’incontro, è stato deciso di confermare Abu Mazen, che ha 90 anni, come leader del movimento. La riunione ha coinvolto i rappresentanti del partito e si è concentrata sulla continuità della leadership. La decisione è stata comunicata ufficialmente al termine del congresso, senza ulteriori dettagli sulle modalità di elezione o sui piani futuri del partito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui