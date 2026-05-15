Cisgiordania congresso Fatah riconferma Abu Mazen come leader
In Cisgiordania si è tenuto il congresso di Fatah, il principale partito palestinese fondato da Arafat. Durante l’incontro, è stato deciso di confermare Abu Mazen, che ha 90 anni, come leader del movimento. La riunione ha coinvolto i rappresentanti del partito e si è concentrata sulla continuità della leadership. La decisione è stata comunicata ufficialmente al termine del congresso, senza ulteriori dettagli sulle modalità di elezione o sui piani futuri del partito.
In Cisgiordania si è svolto il congresso di Fatah, il principale partito politico palestinese fondato da Arafat, che ha riconfermato Abu Mazen, 90 anni, come leader del movimento. Servizio di Alessandra Buzzetti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cisgiordania, congresso Fatah riconferma Abu Mazen come leader
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