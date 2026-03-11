Nel 2025, le famiglie pugliesi hanno speso in media 1.795 euro per bollette di luce e gas. Il nuovo decreto energia annunciato dovrebbe portare un alleggerimento nel 2026, ma i dati riguardanti i pagamenti dell’anno precedente sono già disponibili. L’analisi è stata condotta da Facile.

Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie pugliesi per luce e gas? Secondo l’analisi di Facile.it, in Puglia, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 1.795 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano poco più di 1.100 euro. Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche dei pugliesi è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.053 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Puglia hanno dovuto mettere a budget 742 euro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bollette: in Puglia spesi in media 1.795 euro a famiglia nel 2025

Articoli correlati

Bollette: in Toscana spesi 2.012 euro a famiglia nel 2025Arezzo, 5 marzo 2026 – Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie toscane per...

Bollette di energia e luce: a Lecco nel 2025 spesi oltre 2.200 euroPer far fronte al caro vita e pagare le bollette, nel nostro territorio servono oltre 2.

Tutto quello che riguarda Bollette in Puglia spesi in media 1 795...

Temi più discussi: Aumento prezzi benzina e bollette 2026: gli effetti della crisi in Iran. Tutti i rincari; Bari, ricorso contro la gara per il Parco della Giustizia: udienza al Consiglio di Stato; Bollette, carburanti, voli, carrello della spesa: l’impatto della guerra tra rincari e ricadute.

Bollette: in Puglia spesi in media 1.795 euro a famiglia nel 2025Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie pugliesi per luce e gas? Secondo l’analisi di Facile.it, in Puglia, la ... quotidianodipuglia.it

Stangata gas in Irpinia, qui le bollette più care: in un anno spesi più di 1200 euroMentre si temono effetti pesanti su costo di energia e carburanti a causa della guerra scatenata in Iran dagli Stati Uniti e da Israele, e la relativa risposta della Repubblica Islamica, ... ilmattino.it

Guerra e caro energia: l’Ue propone bollette leggere e cambio fornitore in 24 ore https://risparmio.tiscali.it/economia/articoli/caro-energia-ue-bollette/ - facebook.com facebook

Siamo nel bel mezzo di diversi fronti di guerra, bollette gas e luce che subiranno aumenti vertiginosi, 6 milioni di italiani che non hanno i soldi per curarsi, produzione industriale al palo, e lei non sa fare altro che parlare della famiglia nel bosco #MeloniVergog x.com