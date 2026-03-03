I PFAS possono accelerare l’invecchiamento | lo studio sulle sostanze che alterano l’orologio biologico

Uno studio pubblicato su Frontiers in Aging ha evidenziato che alcuni PFAS, sostanze chimiche presenti in vari prodotti di uso quotidiano, sono collegati a un invecchiamento biologico più rapido, in particolare negli uomini di mezza età. I ricercatori hanno analizzato i livelli di queste sostanze e la loro correlazione con indicatori di invecchiamento. La ricerca si concentra sull’effetto delle sostanze sulla progression del processo di invecchiamento a livello biologico.

