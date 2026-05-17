Altro che necessari in medicina | i Pfas possono essere già sostituiti con altre sostanze in 97 farmaci su 111 | lo studio

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo uno studio condotto dall’Istituto farmaceutico dell’Università di Friburgo in collaborazione con l’Agenzia nazionale tedesca per l’Ambiente, i PFAS, sostanze spesso utilizzate in alcuni farmaci, potrebbero essere già sostituiti in 97 tra i 111 farmaci analizzati. Lo studio, riportato dalle reti di informazione NDR e WDR, evidenzia come molte aziende farmaceutiche possano oggi fare a meno di queste sostanze senza alterare la formulazione dei medicinali. La ricerca si concentra sulla possibilità di eliminare l’uso dei PFAS in ambito farmaceutico.

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Per molti farmaci i produttori potrebbero già oggi fare a meno di utilizzare i PFAS. È quanto emerge da un nuovo studio dell’ Istituto farmaceutico dell’Università di Friburgo e dell’Agenzia nazionale tedesca per l’Ambiente di cui danno notizia le reti NDR e WDR. Al contempo, gli autori dello studio sottolineano però che i potenziali rischi associati alle alternative non sono ancora stati oggetto di ricerche sufficienti e che la scelta del miglior trattamento terapeutico spetta alla discrezione dei medici curanti. Dal 2023, l’Unione Europea sta lavorando a una normativa organica per questo gruppo di sostanze, che comprende oltre 10mila composti chimici distinti, con l’obiettivo di limitarne l’utilizzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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