Simona Marrazzo chi è la compagna di Brunori Sas nella vita e nel lavoro

Simona Marrazzo è la compagna di Brunori Sas e lavora con lui nel settore musicale. È presente nella sua vita privata e professionale, facendo parte del suo staff artistico. La loro collaborazione si svolge da diversi anni e coinvolge attività legate alla musica e alla gestione artistica. Non ci sono altre informazioni pubbliche su dettagli personali o altri aspetti della loro relazione.

Da anni a fianco di Brunori Sas c'è Simona Marrazzo, anche lei impegnata nel mondo della musica e fa parte del suo staff artistico. Nel 2021 sono diventati genitori della piccola Fiammetta. Simona e Dario non sono solamente una coppia, ferma, salda e duratura. I due condividono infatti i traguardi professionali e non solamente come coppia innamorata e felice. Simona ha da sempre lavorato nel mondo della musica, dapprima organizzando eventi, poi è entrata a far parte dello staff tecnico del cantautore, nonché suo compagno. Dal 2010 è anche socia dell'etichetta discografica Picicca Dischi. Da oltre vent'anni, infatti, i due sono fidanzati,...