A Punta Marina, in provincia di Ravenna, i residenti si trovano a fare i conti con un'invasione di pavoni che ha portato a notti insonni e disagi. Nel frattempo, i turisti si scattano selfie con gli uccelli, mentre sui social e in televisione si parla di questa presenza insolita. La questione ha attirato l’attenzione di diversi media e piattaforme digitali, rendendo il fenomeno virale.

Punta Marina (Ravenna), 9 maggio 2026 – Dai programmi televisivi del pomeriggio al trend social utilizzato anche da colossi come Amazon Music e Spotify Italia. Ormai i pavoni di Punta Marina sono un vero e proprio tormentone con tanto di turisti che nel weekend affollano il lido per scattare un selfie cercando di catturare la spettacolare ruota. “Lo sa perché siamo qui? Per trovare i pavoni”, ha raccontato una tavolata di venti persone al titolare dell’Osteria Moriconi. https:www.ilrestodelcarlino.itravennacronacall-safari-prendiamo-noi-venti-ecc11ce9 Tutti parlano del paese invaso dai pavoni. Tutti parlano del paese “invaso” alle porte di Ravenna, ma la presenza dei pavoni sul lido è attestata da almeno 12 anni: allora si parlava di 10 esemplari che stazionavano per lo più nella pineta, oggi si stima che siano 120.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il paese invaso dai pavoni: “Notti insonni, impazziamo”. Ma i turisti si fanno i selfie

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