Punta Marina il paese invaso dai pavoni attira anche le telecamere | in tv lo scontro fra pro e contro

A Punta Marina, il paese noto per i pavoni che si aggirano tra le strade, sono arrivate anche le telecamere di alcune trasmissioni televisive. Le polemiche scatenate negli ultimi giorni hanno portato le troupe di programmi come “La Vita in Diretta” e “Dentro la Notizia” a visitare il luogo, attirate dall’interesse pubblico e dalle discussioni sul comportamento degli uccelli e sulla gestione della situazione.

I pavoni di Punta Marina sono sbarcati anche in televisione dopo che le polemiche scoppiate in questi giorni hanno attirato anche le telecamere de “La Vita in Diretta” e di “Dentro la Notizia”, programma di Canale 5. Ancora una volta, come ormai avviene puntualmente durante il “periodo degli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Punta Marina, la colonia di pavoni torna a dividere: il Comune punta al censimento degli esemplariUn'attrazione per turisti e bambini, ma anche una causa, per alcuni costante, di rumori fastidiosi e sporcizia. Leggi anche: Punta Marina, troppi pavoni: "Possibile un piano per limitarne il numero" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Punta Marina, il paese invaso dai pavoni a Ravenna; Punta Marina, la colonia di pavoni torna a dividere: il Comune punta al censimento degli esemplari; Punta Marina, troppi pavoni: Possibile un piano per limitarne il numero; Troppi pavoni a Punta Marina: scatta il piano del Comune. La surreale invasione dei pavoni a Punta Marina: oltre 100 esemplari vagano ovunque e cantano di notte (esasperando i cittadini)A Punta Marina esplode il caso pavoni: oltre 100 esemplari vagano tra strade e tetti. Residenti esasperati, il Comune corre ai ripari. greenme.it L’invasione dei pavoni, Punta Marina colonizzata e cittadini esasperati: Oltre 100: sono ovunqueCoppi spostati causa di infiltrazioni e versi notturni, cittadini esasperati. L’Ispra apre a misure di contenimento. Ma il Comune: censimento prioritario ... msn.com A Punta Marina i pavoni non sono più una curiosità: la loro presenza sta cambiando la vita quotidiana. Oltre 100 esemplari tra strade e giardini, richiami all’alba e convivenza sempre più difficile: tutto nasce da pochi animali abbandonati anni fa: - facebook.com facebook La surreale invasione dei pavoni a Punta Marina: oltre 100 esemplari vagano ovunque e cantano di notte (esasperando i cittadini) x.com