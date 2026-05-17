Famiglie Lgbtq nei percorsi di affido e adozione pesano stereotipi e scarsa formazione

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia, si evidenzia come le famiglie LGBTQ+ incontrino ostacoli nei percorsi di affido e adozione. Secondo un rapporto recente, stereotipi e una formazione insufficiente tra gli operatori sociali rappresentano le principali barriere. Nonostante le normative prevedano pari diritti, le pratiche adottate spesso riflettono pregiudizi radicati, rallentando o impedendo l’accesso a questi percorsi. Questa situazione si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà che coinvolgono le famiglie non eterosessuali.

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Le ricerche mostrano che molte persone Lgbtqia+ devono ancora affrontare percorsi caratterizzati da incertezza, invisibilità e dalla sensazione di dover continuamente spiegare o giustificare la propria famiglia. Spesso mancano linee guida condivise e percorsi formativi specifici, e questo produce ambiguità e difficoltà sia per le famiglie sia per chi lavora nei servizi. Le unioni civili? Farò una grande festa solo quando arriverà il matrimonio. Conosco bene l’omofobia Allo stesso tempo, i dati mostrano anche esperienze positive e percorsi di cambiamento. In molti contesti emerge infatti che le figure professionali sono aperte al confronto e cercano di costruire pratiche più inclusive e attente ai bisogni delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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