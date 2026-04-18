Addio Galileo per anni a fianco di bambini e famiglie nei percorsi di pet therapy Più che un cane era collega e amico

Un cane che ha lavorato per anni con bambini e famiglie nei programmi di pet therapy è morto. La sua presenza è stata considerata più di un semplice animale, ma un collega e un amico di chi lo ha incontrato. La notizia è stata condivisa da chi lo aveva adottato e curato durante il suo servizio, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa. La perdita è stata descritta come la perdita di un pezzo importante del percorso di vita di molte persone.

Firenze, 18 aprile 2026 – “Quando muore uno dei nostri cani, per noi se ne va un pezzo importante del nostro cammino”. E’ il ricordo che il centro socio-terapeutico di Antropozoa riserva a Galileo, che “era molto di più di un animale: era un compagno, un collega, un amico". L’amico Galileo. Galileo aveva 12 anni, trascorsi affiancando operatori, bambini, adolescenti e famiglie nei percorsi di interventi assistiti con gli animali. Galileo, di razza flat-coated retriever, aveva delle doti naturali che, con l’opportuna formazione e un monitoraggio costante anche del suo benessere, ha potuto mettere a disposizione degli altri. È stato un mediatore silenzioso, capace di entrare in relazione dove spesso le parole non arrivano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio Galileo, per anni a fianco di bambini e famiglie nei percorsi di pet therapy. “Più che un cane era collega e amico” Notizie correlate Gaiano, tentato furto alla casa alloggio “La Collina”: avvelenato e ucciso il cane della pet therapyUn episodio che scuote Gaiano e colpisce una realtà sociale che ogni giorno accoglie ragazzi con fragilità. Al San Martino la pet therapy entra nei reparti oncologiciCarezze, sorrisi e sguardi che scaldano il cuore: sono quelli degli animali che porteranno la pet therapy nei reparti oncologici dell'ospedale San... Contenuti di approfondimento Si parla di: Addio a Mario Adorf, icona del cinema tedesco; Thuram, offerta concreta alla Juve in estate: rischio addio. Addio Galileo, il cane che faceva felici i bambiniFIRENZE: Antropozoa piange uno dei protagonisti degli interventi assistiti con gli animali: era impegnato a scuola, al Meyer e in un centro socio-terapeutico ... toscanamedianews.it