Indice del clima Frosinone all’88° posto in Italia | pesano caldo estremo e scarsa circolazione dell’aria

Frosinone si colloca all’88° posto tra le città italiane secondo l’Indice del clima del Sole 24 Ore. La classifica tiene conto di fattori come temperature elevate e bassa circolazione dell’aria, che contribuiscono a rendere il clima locale meno favorevole rispetto ad altre zone del Paese. Il rapporto evidenzia come il caldo estremo sia uno degli aspetti principali che influenzano la valutazione complessiva.

La classifica del Sole 24 Ore assegna al capoluogo ciociaro un punteggio di 548,7: bene sole e giorni senza pioggia, ma tra i peggiori dati nazionali per ventilazione e brezza estiva Il clima di Frosinone non rientra tra i più favorevoli del Paese secondo l’Indice del clima elaborato dal Sole 24 Ore. Nella classifica nazionale relativa al 2022, che analizza il benessere climatico nei capoluoghi italiani sulla base dei dati meteorologici degli ultimi anni, il capoluogo ciociaro si colloca all’88° posto con un punteggio complessivo di 548,7. La classifica è costruita su una serie di indicatori climatici che fotografano le condizioni meteo registrate negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

