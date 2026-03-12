Corruzione a Cisterna revocati gli arresti domiciliari per l' ex consigliere Renio Monti

Gli arresti domiciliari dell'ex consigliere comunale di Cisterna, coinvolto in un'inchiesta sulla corruzione, sono stati revocati. La misura cautelare era stata applicata lo scorso 24 febbraio insieme a quella del dirigente comunale. L'indagine riguarda le accuse di corruzione e coinvolge entrambi i soggetti. La revoca delle restrizioni si è recentemente concretizzata, lasciando invariato il quadro delle indagini in corso.

La decisione del tribunale del Riesame, che ha disposto invece per il politico l'interdizione dalla professione di architetto della durata di un anno E' la decisione dei giudici del tribunale del Riesame, a cui l'indagato aveva fatto ricorso. Per Renio Monti i magistrati hanno invece disposto l'interdizione dalla professione di architetto per la durata di un anno, mentre hanno confermato gli obblighi di firma per il padre, Domenico Monti, anche lui indagato nella stessa inchiesta. L'indagine, condotta dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria, ha portato alla luce episodi di corruzione in due distinti filoni.