Gennaro Franchini è stato rimesso in libertà dopo che il tribunale di Ancona ha accolto il ricorso e revocato i domiciliari, che gli erano stati applicati dal 2 aprile. La decisione arriva in seguito a un procedimento legale legato a un’inchiesta sugli sfratti. La revoca dei domiciliari permette a Franchini di tornare a muoversi liberamente.

Pesaro, 23 aprile 2026 – Gennaro Franchini è tornato in libertà. Il tribunale di Ancona ha accolto il riesame e revocato la misura cautelare che lo vedeva, dal 2 aprile scorso, ristretto ai domiciliari. Franchini è il dirigente dell’Unep (Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti) del tribunale di Pesaro e, insieme al funzionario Amedeo Trotta è finito al centro di un’ inchiesta per presunti “sfratti pilotati” in cambio di favori. L’arresto. Entrambi gli ufficiali giudiziari erano stati arrestati dai carabinieri per tentata concussione e rifiuto di atti d’ufficio per entrambi, a cui si aggiunge il falso in atto pubblico contestato a Trotta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inchiesta sugli sfratti, Franchini torna libero: revocati i domiciliari

Notizie correlate

Titoli revocati, sfratti e un processo per associazione a delinquere: il declino dell'Accademia di Belle artiDocenti che si sono visti revocati i titoli di studio, grazie ai quali lavoravano da anni e hanno scoperto essere "carta straccia", l’avvio di uno...

Inchiesta sugli appalti nell’istruzione: chiesti arresti domiciliari per 16 tra docenti e manager informaticiLa Procura Europea (EPPO) ha chiesto gli arresti domiciliari per sedici persone, tra docenti universitari, ricercatori, insegnanti di scuole...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Inchiesta sugli sfratti, Franchini torna libero: revocati i domiciliari.

Inchiesta sugli sfratti, Franchini torna libero: revocati i domiciliariIl tribunale del Riesame ha accolto la richiesta e annullato la misura cautelare nei confronti dell’ufficiale giudiziario che guida l’Unep del tribunale. Resta invece agli arresti in casa il collega A ... msn.com

Inchiesta sfratti Pesaro, i due indagati respingono le accuseNon hanno affrontato l'interrogatorio ma reso dichiarazioni spontanee sulla regolarità delle procedure. Restano ai domiciliari ... centropagina.it