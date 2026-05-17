Fallimenti eccellenti droghe di tutti i tipi il boom dei b&b dove vivono i ricchi le zone a rischio in Umbria
PerugiaToday ha inaugurato Dossier, una nuova sezione dedicata a approfondimenti, inchieste e storie sulla città e il territorio. Tra gli argomenti trattati figurano i fallimenti di aziende di rilievo, l’uso di droghe di vario tipo, l’ascesa dei bed and breakfast, le zone frequentate dai ricchi e le aree considerate a rischio in Umbria. La sezione mira a offrire un quadro dettagliato e aggiornato su questi temi, con articoli e analisi specifiche.
PerugiaToday ha aperto Dossier, la sezione che raccoglie approfondimenti, inchieste e storie della città e del territorio. Un progetto di Citynews che punta a dare un'informazione aggiuntiva e che si sostiene grazie a chi ha scelto di aiutarci e di sottoscrivere un piccolo abbonamento, con le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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