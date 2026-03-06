Dove vivono i ricchi dell’Umbria | la mappa

Una recente analisi delle dichiarazioni dei redditi in Umbria mostra dove si concentrano le persone con patrimoni più elevati. La mappa evidenzia le zone di residenza di pensionati, lavoratori dipendenti e liberi professionisti con redditi elevati. I dati consentono di identificare le aree in cui vivono i contribuenti più ricchi della regione, offrendo uno sguardo sui luoghi di residenza di questa categoria.

La panoramica dei comuni in base al reddito. Ecco dove risiedono le persone più ricche della regione Viaggio nell'Umbria a diversi zeri: ecco quanti sono e dove vivono i "paperoni" della Regione. Tra pensionati, lavoratori dipendenti e liberi professionisti, l'analisi delle denunce dei redditi dei contribuenti del cuore verde d'Italia consente di stilare la mappa dei ricchi, ma anche quella dei poveri. Eccola.Il cuore verde "batte" sotto la mediaIl reddito medio Irpef pro capite regionale – in base ai dati relativi alle ultime dichiarazioni disponibili (2025, redditi 2024) - si attesta attorno ai 19.500 euro annui, un valore che colloca l'Umbria sotto la media nazionale, pari a circa 21.

