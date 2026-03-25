Verde vino relax | l' Umbria è la nuova Toscana dei ricchi americani Le zone in cui stanno comprando

L'Umbria sta attirando sempre più acquirenti stranieri, in particolare americani, interessati a immobili di pregio nelle zone di verde, vigneti e relax. Secondo i dati forniti da un'importante agenzia internazionale specializzata nel settore immobiliare di lusso, questa regione sta registrando un incremento nelle compravendite di proprietà di alta gamma, che richiedono investimenti consistenti.

Le case e la mappa delle aree che fanno gola, da Perugia al resto della regione. Chi sono gli acquirenti e cosa cercano. Il caso del maxi investimento del magnate di Miami Negli ultimi anni il mercato immobiliare del lusso in Umbria ha risentito di un’importante crescita, soprattutto dal post pandemia a oggi. Se fino a qualche anno fa gli investitori stranieri sceglievano principalmente le colline toscane o i laghi più famosi per acquistare un immobile di pregio oggi la scelta si sta indirizzando verso zone altrettanto caratteristiche e ricche dal punto di vista paesaggistico, culturale e artistico. Cinquemila euro a notte. Chi sono i signori del turismo extra lusso in Umbria e cosa stanno progettando Rivoluzione al Trasimeno: arriva un villaggio turistico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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