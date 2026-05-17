Il centrocampista della Fiorentina ha espresso entusiasmo per il suo debutto come avversario alla Juventus, descrivendo l’esperienza come emozionante. Prima della partita, ha sottolineato che affrontare la Juventus rappresenta un’occasione diversa rispetto alle altre gare, facendo riferimento alla particolare atmosfera e alle aspettative legate a questa sfida. Le sue parole sono state pronunciate durante un’intervista trasmessa da Sky, pochi istanti prima dell’inizio del match.

di Luca Fioretti Fagioli a Sky: «Emozionante essere qui per la prima volta da avversario». Le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina prima della Juve. Nicolò Fagioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Juve-Fiorentina. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO EMOZIONI – « E’ molto emozionante essere qui per la prima volta da avversario. Ci sono persone che mi vogliono bene e io voglio bene a loro. Dopo saluterò tutti, ora però sono concentrato sulla partita » GARA CON LA JUVE – « La gara con la Juve diversa dalle altre? Sì lo sappiamo, ma poi anche il Mister ci tiene molto. E’ da un mese che ci ripete che anche se siamo salvi non dobbiamo mollare niente e dobbiamo provare affetto per questa maglia » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fagioli a Sky: «Emozionante essere qui per la prima volta da avversario. La gara con la Juve è diversa dalle altre, lo sappiamo»

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