La Scala Liliana Segre | Emozionante essere qui

La senatrice Liliana Segre ha espresso le sue emozioni durante un evento presso la Scala, dove è stata accolta dal sovrintendente. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra il pubblico presente, che ha ascoltato con attenzione le sue parole. La frase pronunciata dalla senatrice riflette un sentimento forte legato a quel momento. La giornata si è svolta senza altri eventi rilevanti o dichiarazioni ufficiali.

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