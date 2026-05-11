La Scala Liliana Segre | Emozionante essere qui
La senatrice Liliana Segre ha espresso le sue emozioni durante un evento presso la Scala, dove è stata accolta dal sovrintendente. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra il pubblico presente, che ha ascoltato con attenzione le sue parole. La frase pronunciata dalla senatrice riflette un sentimento forte legato a quel momento. La giornata si è svolta senza altri eventi rilevanti o dichiarazioni ufficiali.
“È emozionante”. A dirlo è la senatrice Liliana Segre, accolta dal sovrintendente Fortunato Ortombina al suo arrivo al Teatro alla Scala per la cerimonia degli 80 anni dal concerto di riapertura, diretto da Arturo Toscanini, dopo la ricostruzione dell’edificio distrutto dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
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