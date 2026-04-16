Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, preferisce mantenere riserbo sulla sua vita privata e su eventi passati. In un’intervista recente, ha parlato della sua famiglia, definendola diversa rispetto alle altre, e ha condiviso di aver provato rabbia in alcune circostanze legate al suo passato. La sua riservatezza è una caratteristica che distingue il suo modo di affrontare i ricordi e le esperienze personali.

Vittoria di Savoia, primogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, non ama esporsi, specialmente quando si tratta di raccontare fatti privati o esperienze del passato. Stavolta, però, ha fatto un’eccesione, decidendo di raccontarsi senza filtri in una lunga intervista. A 20 anni la giovane erede di una delle casate più discusse d’Europa ha messo a nudo le sue fragilità, parlando di un’ adolescenza segnata dalla rabbia e dalla “ribellione” nei confronti della famiglia, ma anche dal bisogno di normalità. Vittoria, “principessa ribelle”. Il destino l’ha messa in linea di successione per un trono che non c’è più, ma a prescindere Vittoria di Savoia non si sente una di quelle principesse da fiaba, tutte sorrisi e riverenze.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vittoria di Savoia: “La mia famiglia diversa dalle altre, provavo rabbia”

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