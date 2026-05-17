Dopo settimane di tensioni e polemiche, la FIFA ha comunicato di aver avuto un incontro definito “costruttivo” con la federazione iraniana. La discussione si è concentrata su questioni relative alle recenti controversie tra le due parti. Nel frattempo, si sono fatte avanti voci riguardo a un possibile ripescaggio dell’Italia, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali in merito. La situazione tra FIFA e Iran sembra aver fatto alcuni passi verso una maggiore apertura.

Dopo settimane di tensioni e polemiche, la FIFA parla di incontro “costruttivo” con la federazione iraniana. Sul web torna il tema azzurro. La FIFA prova ad abbassare la tensione attorno al caso Iran e lo fa dopo un faccia a faccia che viene definito “costruttivo” dal segretario generale Mattias Grafstrom. L’incontro con il presidente della Federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, arriva in un momento delicatissimo, tra tensioni geopolitiche, dubbi sui visti e polemiche internazionali legate alla partecipazione dell’Iran ai prossimi Mondiali. “Non vediamo l’ora di accoglierli”, ha dichiarato Grafstrom durante una visita a Istanbul. Parole che vengono interpretate come un chiaro segnale di apertura dopo settimane di indiscrezioni e timori su possibili scenari clamorosi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Faccia a faccia FIFA-Iran, arrivano segnali distensivi: cosa cambia anche per le voci sul possibile ripescaggio dell’Italia

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