Cosa è successo nel GP di Catalogna? Due bandiere rosse tre partenze brutte cadute vittoria italiana e guadagno di Bezzecchi

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Gran Premio di Catalogna, disputato sul circuito del Montmelò, si sono verificati numerosi eventi significativi. La gara è stata interrotta due volte a causa di altrettante bandiere rosse e sono state effettuate tre partenze, con alcune cadute che hanno coinvolto diversi piloti. Alla fine, la vittoria è andata a un pilota italiano, con un importante guadagno in classifica per un altro concorrente. La bandiera a scacchi è stata esposta dopo circa cento minuti dall’inizio, sancendo il termine ufficiale della competizione.

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Il GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona, ha offerto diversi colpi di scena e sono serviti ben cento minuti prima che venisse esposta la bandiera a scacchi e venisse ufficializzato l’ordine d’arrivo. Un paio di gravi incidenti, due bandiere rosse, tre partenza in totale, lunghe interruzioni, diverse cadute e ribaltoni continui che hanno rimescolato continuamente le carte in tavola. Quando mancavano dodici giri, Pedro Acosta ha avuto un problema e ha rallentato di colpo, Alex Marquez era in scia e ha provato a evitarlo, ma lo ha tamponato, andando poi a sbattere contro la parete destra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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