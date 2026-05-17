Fabio Di Giannantonio | Contentissimo per la vittoria una giornata molto difficile per i tanti incidenti

Al Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, la gara si è svolta in un clima di grande confusione a causa di numerosi incidenti e continui colpi di scena. Tra i piloti coinvolti, anche il futuro vincitore, che ha commentato la sua soddisfazione per il trionfo ottenuto, pur sottolineando la giornata difficile vissuta a causa delle varie cadute e situazioni imprevedibili. La corsa al Montmeló si è rivelata particolarmente caotica e ricca di eventi inattesi.

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Gara folle al Montmeló, sede del sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il Gran Premio di Catalogna è stato segnato da numerosi incidenti e colpi di scena, in una corsa caotica che ha visto coinvolto anche il futuro vincitore, Fabio Di Giannantonio. Tutto nasce dal problema tecnico accusato dalla moto di Pedro Acosta: lo spagnolo rallenta improvvisamente e viene tamponato da Alex Márquez, che finisce violentemente a terra con la sua Ducati ormai fuori controllo e gravemente danneggiata. L’incidente coinvolge anche Di Giannantonio, colpito sull’avantreno dalla ruota della moto di Márquez e costretto a sua volta alla caduta. La direzione gara espone immediatamente la bandiera rossa, a cui ne seguirà una seconda dopo un ulteriore incidente innescato da Johann Zarco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fabio Di Giannantonio: “Contentissimo per la vittoria, una giornata molto difficile per i tanti incidenti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono contentissimo, sapevamo di avere potenziale” Leggi anche: Fabio Di Giannantonio difende Marc Marquez dopo un inizio difficile nella stagione. MotoGp: Fabio Di Giannantonio vince in Catalogna, sesto BezzecchiFabio Di Giannantonio con la Ducati de team VR46 vince il Gran Premio di Catalogna di MotoGp, caratterizzato da incidenti e bandiere rosse. L'italiano precede al traguardo lo spagnolo Joan Mir su Hond ... ansa.it Fabio Di Giannantonio: Contentissimo per questa vittoria, una giornata molto difficile per i tanti incidentiGara folle al Montmeló, sede del sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il Gran Premio di Catalogna è stato segnato da numerosi incidenti e colpi di ... oasport.it