Fabio Di Giannantonio difende Marc Marquez dopo un inizio difficile nella stagione

Fabio Di Giannantonio ha commentato l'inizio di stagione di Marc Marquez, sostenendo che il pilota ha affrontato alcune difficoltà nelle prime gare. Ha sottolineato come Marquez abbia dimostrato impegno e determinazione nonostante le sfide incontrate. La discussione si concentra sulle prestazioni recenti e sulle difficoltà di adattamento del campione alle nuove condizioni di gara.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fabio Di Giannantonio ha espresso la sua opinione riguardo alla prima parte della stagione MotoGP 2026, sottolineando come Marc Marquez abbia riscontrato una buona dose di sfortuna. Dopo aver concluso la gara a Jerez in una posizione vantaggiosa rispetto a Marquez, Di Giannantonio è stato votato dai fan come il miglior pilota Ducati nelle prime quattro gare della stagione. In un’intervista con Paddock TV, il pilota italiano ha affermato: “Dobbiamo analizzare un aspetto fondamentale: la nostra moto è davvero competitiva.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fabio Di Giannantonio difende Marc Marquez dopo un inizio difficile nella stagione. Notizie correlate MotoGP, Fabio Di Giannantonio festeggia: “Un grande podio dopo uno splendido duello con Marc Marquez”Fabio Di Giannantonio è raggiante dopo aver chiuso al terzo posto il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Fabio Di Giannantonio trae spunti per affrontare Marc Marquez nella sfida del GP del Brasile.Fabio Di Giannantonio trae spunti per affrontare Marc Marquez nella sfida del GP del Brasile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: MotoGP, Fabio Di Giannantonio: Terzo posto che vale più di una pole, sono ottimista per le gare; MotoGP: Di Giannantonio domina le FP1 a Jerez, Ducati in crescita ma Bagnaia ancora in difficoltà; MotoGP, si riparte da Jerez: Marquez punta sul fattore casa; MotoGP 2026. GP di Spagna. FP1, doppietta gialla: 1° Fabio Di Giannantonio, 2° Franco Morbidelli [CLASSIFICA]. MotoGP, Fabio Di Giannantonio: Terzo posto che vale più di una pole, sono ottimista per le gareSi sono concluse con la pole position di Marc Marquez le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito ... oasport.it MotoGP 2026. GP delle Americhe. Fabio Di Giannantonio, prima Ducati ma le Aprilia scappano: Oggi non ce n'eraIl romano ha analizzato i problemi emersi in Texas: Quando mettiamo la media e cala il grip dietro, non riusciamo a fare quello che ci viene bene ... moto.it Mentre le Desmosedici GP26 di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio sono sul podio, le rosse Ducati Lenovo di Marc Marquez e Pecco Bagnaia escono con 0 punti dalla gara di Jerez #MotoGP #MarcMarquez #Ducati - facebook.com facebook 3) Fabio Di Giannantonio 71 4) Pedro Acosta 66 5) Marc Márquez 55 6) Raúl Fernández 54 7) Álex Márquez 53 8) Ai Ogura 48 9) Francesco Bagnaia 34 10) Enea Bastianini 30 #deportaje x.com