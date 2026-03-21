Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del GP del Brasile, seconda tappa del Motomondiale 2026, all’Autódromo Internacional de Goiânia. Il pilota si è detto molto soddisfatto, sottolineando la consapevolezza di avere un buon potenziale. La sua prestazione ha sorpreso, portandolo in prima fila in una gara molto attesa.

Sorpresa “Diggia” all’Autódromo Internacional de Goiânia. Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP del Brasile, atto numero due del Motomondiale 2026 di MotoGP. Prestazione maiuscola per il pilota romano, reduce da un venerdì oltremodo complicato. Nello specifico il centauro in forza alla Pertamina Enduro Racing VR46 ha fermato il cronometro a 1.17.410, precedendo di 070 l’Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo condividendo la prima fila con la Ducati di Marc Marquez, terzo co un ritardo di 0.081. Una volta arrivato al parco chiuso, “Diggia” ha commentato quanto fatto: “Sono... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono contentissimo, sapevamo di avere potenziale”

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