Fa Cup | Semenyo magico segna di tacco e vale il titolo al City Chelsea ko in finale

Il Manchester City ha vinto la finale della FA Cup grazie a un gol di tacco di Semenyo, che ha regalato il titolo alla squadra allenata da Pep Guardiola. La partita si è conclusa con la sconfitta del Chelsea, che non è riuscito a conquistare il trofeo. Questo successo segue il precedente ottenuto nella Carabao Cup, permettendo al club di aggiungere un’altra coppa alla propria bacheca. La finale si è svolta a Londra, davanti a un pubblico di appassionati.

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Londra (Gran Bretagna) 17 maggio 2026 - Potrebbe non riuscire a conquistare la Premier League, ma dopo il successo in Carabao Cup, Pep Guardiola fa il bis e porta il Manchester City in trionfo in FA Cup. Sono partite in 747, alla fine sono i Citizens a festeggiare il successo nella competizione più vecchia del mondo, che quest'anno celebrava la sua 145° edizione. Basta il gol di Semenyo a regalare il titolo alla squadra di Manchester, battuto per 0-1 un Chelsea combattivo ma non abbastanza pericoloso da poter vincere il titolo. L'esito della finale di FA Cup. Il Chelsea sceglie la difesa a tre per questa finale, cercando di creare densità nelle zone centrali del campo, mentre in avanti ci si affia al talento di Palmer e Fernandez alle spalle di Joao Pedro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fa Cup: Semenyo magico, segna di tacco e vale il titolo al City, Chelsea ko in finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Semenyo di tacco regala al City la FA Cup: Chelsea battuto, 20° trofeo per Guardiola in InghilterraUna splendida rete del ghanese su assist di Haaland decide la finale di Coppa d'Inghilterra. FA Cup al Manchester City: magia di Semenyo e Guardiola alza un altro trofeo, Chelsea sconfittoLewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. FA Cup: Semenyo scores a magical back-heel to seal the title for City, Chelsea lose in the finalLondra (Gran Bretagna) 17 maggio 2026 - Potrebbe non riuscire a conquistare la Premier League, ma dopo il successo in Carabao Cup, Pep Guardiola fa il bis e porta il Manchester City in trionfo in FA C ... sport.quotidiano.net Fa Cup: Semenyo magico, segna di tacco e vale il titolo al City, Chelsea ko in finaleIl ghanese segna un gol meraviglioso sull'assist di Haaland e regala a Guardiola il suo terzo titolo in FA Cup ... sport.quotidiano.net