FA Cup al Manchester City | magia di Semenyo e Guardiola alza un altro trofeo Chelsea sconfitto

Il Manchester City ha vinto l’FA Cup grazie a un gol di Semenyo che ha rotto gli schemi della partita contro il Chelsea. Dopo 71 minuti di gioco caratterizzati da una fase tattica, il match si è acceso con un colpo di tacco dell’attaccante, portando il City alla conquista di un trofeo importante. La squadra di Guardiola ha così aggiunto un altro successo alla propria bacheca, mentre il Chelsea si è visto sconfitto in questa finale disputata a Wembley.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui