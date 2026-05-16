FA Cup al Manchester City | magia di Semenyo e Guardiola alza un altro trofeo Chelsea sconfitto
Il Manchester City ha vinto l’FA Cup grazie a un gol di Semenyo che ha rotto gli schemi della partita contro il Chelsea. Dopo 71 minuti di gioco caratterizzati da una fase tattica, il match si è acceso con un colpo di tacco dell’attaccante, portando il City alla conquista di un trofeo importante. La squadra di Guardiola ha così aggiunto un altro successo alla propria bacheca, mentre il Chelsea si è visto sconfitto in questa finale disputata a Wembley.
Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Il comunicato e quale sarà la prossima destinazione Fabregas in conferenza stampa alla vigilia di Como Parma: «Ovvio che c’è fame, sei davanti a un’opportunità incredibile. Se domani non vinci, non ci saranno più possibilità» Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Genoa Milan: «Le parole di Cardinale mi hanno fatto solo piacere. Ecco la verità sul litigio con Ibrahimovic» Bezhani Milan, nuovo nome per la dirigenza rossonera. Chi è e quale ruolo potrebbe svolgere in vista della prossima stagione Terremoto Liverpool: Salah attacca il gioco di Arne Slot prima dell’addio! Il durissimo messaggio social dell’egiziano Celtic campione di Scozia 202526: spezzato il sogno degli Hearts all’ultima curva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Paso gigante del City hacia la final | Newcastle no pudo con Semenyo y la magia de Cherki
Sullo stesso argomento
Semenyo di tacco regala al City la FA Cup: Chelsea battuto, 20° trofeo per Guardiola in InghilterraUna splendida rete del ghanese su assist di Haaland decide la finale di Coppa d'Inghilterra.
Guardiola vince il 20° trofeo al Manchester City ma il primo gesto è per McFarlane del Chelsea: un signorePep Guardiola vince il 20° trofeo in dieci anni al Manchester City ma il primo gesto è per McFarlane del Chelsea: un gesto da vero signore per...
Una perla di #Semenyo regala l’Fa Cup al #City: sconfitto il #Chelsea Il gol di tacco al 72’ di Antoine Semenyo ha deciso la finale di Fa Cup tra Chelsea e Manchester City. Per i Citizens si tratta dell’ottava Fa Cup della propria storia. x.com
IL CITY VINCE LA FA CUP Il Manchester City è campione in FA Cup: decide un colpo di tacco clamoroso di Semenyo, il gesto che manda ko il Chelsea e consegna un altro trofeo ai Citizens dell'era Guardiola Ottava FA Cup della storia del City, ventesim facebook
[James Ducker] Vergogna al Man City per aver negato ai finalisti della FA Youth Cup il palcoscenico che meritano | Il derby di Manchester dovrebbe essere giocato all'Etihad o all'Old Trafford, non nel Joie Stadium da 7.000 posti reddit
FA CUP - Vince il Manchester City, battuto 1-0 il ChelseaIl Manchester City vince l'FA Cup 2025/2026: a Wembley, la formazione di Guardiola batte 1-0 il Chelsea e fa doppietta dopo la Carabao vinta a marzo, in attesa di capire come finirà la Premier. Partit ... napolimagazine.com
Semenyo stende il Chelsea, la FA Cup torna a Manchester: per Guardiola è il 20esimo titolo ingleseIl Manchester City vince l'FA Cup 2025/2026: a Wembley, la formazione di Guardiola batte 1-0 il Chelsea e fa doppietta dopo la Carabao vinta a marzo, in attesa di capire come finirà la Premier. Partit ... msn.com