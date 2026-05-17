Una domenica ricca di appuntamenti calcistici vede in primo piano le sfide della FA Cup tra le squadre di Premier League, con Manchester City e Chelsea in campo per avanzare nel torneo. In Germania, le formazioni impegnate in Bundesliga cercano di mantenere o migliorare la loro posizione in classifica, con alcune che si avvicinano agli obiettivi di qualificazione europea. Contestualmente, in Italia, si disputano le partite di Serie B, dove le squadre cercano punti importanti per la lotta ai playoff e alla promozione.

? Domande chiave Chi riuscirà a conquistare la FA Cup tra City e Chelsea?. Quali squadre tedesche blindano il posto in Champions League oggi?. Come gestirà la Juve Stabia la pressione del playoff contro Monza?. Cosa rischiano le squadre della Bundesliga con l'ultima giornata?.? In Breve Stoccarda sfida il Francoforte per blindare il posto in Champions League.. Juve Stabia ospita il Monza alle 20.00 per il playoff di Serie B.. Torres affronta il Bra alle 20.30 dopo la vittoria iniziale per 1-0.. Guardiola deve gestire la pressione prima del confronto con l'Arsenal.. Domenica 17 maggio 2026, la scena calcistica europea si concentra su tre fronti distinti con la finale di FA Cup tra Manchester City e Chelsea alle ore 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FA Cup, Bundesliga e Serie B: una domenica di calcio decisiva

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